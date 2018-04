Seit Jahren hält sich mittlerweile das Sammelkartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft am Markt, was auch ein Verdienst von Ben Brode ist. Der Game Director kehrt dem Entwicklerstudio Blizzard Entertainment nun aber den Rücken.

Ben Brode ist eine der Schlüsselfiguren wenn es um den Erfolg von Hearthstone: Heroes of WarCraft geht. Künftig müssen sowohl Blizzard Entertainment als auch das Sammelkartenspiel aber ohne den bisherigen Game Director auskommen, denn dieser verlässt das Entwicklerstudio.

Brode zählte zu den ursprünglichen Mitgliedern des Hearthstone-Teams vor einer Dekade und ist maßgeblich am Erfolg des Titels beteiligt, der mittlerweile mehr als 70 Millionen Spieler rund um den Globus zählt. Seinen Abschied kündigte er nun via Battle.net-Foren an, wo er auch die Erfolge von Hearthstone reflektiert. Es sei unglaublich, an einem Titel mitgearbeitet zu haben, der soviele Leute berührt habe, so Brode.

Wie er zu Blizzard gekommen ist, ist indes eine eigene Geschichte wert. 2003 war er noch als Pizzabote tätig und brachte beim Entwickler regelmäßig Essen vorbei. Im Zuge dessen sicherte er sich einen Job als Spieletester von Warcraft 3 und arbeitete sich immer weiter hoch, bis er beim Game Design eine tragende Rolle einnahm und schlussendlich zum Lead Designer wurde.

Künftig widmet er sich neuen Projekten. "Ich werde dabei helfen, ein neues Unternehmen aufzubauen", so Brode zu seinen Zukunftsplänen. "Wir werden Spiele machen, aber wir haben ansonsten noch nichts weiter fest beschlossen. Ich freue mich aber darauf, zu designen, zu programmieren und wieder neue Dinge zu erschaffen."