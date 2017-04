Im Sammelkartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft aus dem Hause Blizzard Entertainment steigen ab sofort die Global Games. Von Zuhause aus könnt ihr diese auch live per Stream verfolgen.

Das große Turnier "Hearthstone Global Games" hat begonnen und ihr könnt live dabei sein. Zuvor hatten Fans auf der ganzen Welt ihre Stimme abgegeben, um die Vertreter für ihr Land zu wählen. 48 Nationalteams haben nun begonnen, die erste Phase der Online-Partien auszutragen.

In dieser Runde wird bestimmt, welche Teams später im Jahr in den Finalrunden live antreten werden. An Ende steht neben der Ehre auch ein Betrag von insgesamt 300.000 US-Dollar auf dem Spiel. Die Partien finden jede Woche dienstags ab 10:00 Uhr MESZ sowie mittwochs ab 16:00 Uhr MESZ statt. Zudem steigen einige Partien auch freitags ab 03:00 Uhr MESZ nachts. Die Übertragung erfolgt in englischer Sprache live auf dem offiziellen Twitch-Kanal. Später soll es auch deutschsprachige Streams geben.

Die Termine für die nächsten Partien sind:

25. April – 10:00 Uhr MESZ

Bulgarien vs. Indonesien

Singapur vs. Türkei

Hong Kong vs. Portugal

Deutschland vs. Philippinen

Tschechische Republik vs. Kroatien

26. April – 16:00 Uhr MESZ

Dänemark vs. Kasachstan

Großbritannien vs. Rumänien

Spanien vs. Argentinien

Finnland vs. Chile

Kanada vs. Belgien