Auch Anhänger des Sammelkartenspiels Hearthstone wurden auf der BlizzCon 2017 in Anaheim mit einer Ankündigung bedacht. Mit "Kobolds & Catacombs" steht das nächste Add-on ins Haus.

Hearthstone: Kobolds and Catacombs bzw. in Deutschland Hearthstone: Kobolde und Katakomben ist das neueste Add-on zum Sammelkartenspiel aus dem Hause Blizzard Entertainment. Die Erweiterung wurde von den Entwicklern nun im Rahmen der Eröffnungszeremonie zur BlizzCon 2017 in Anaheim an diesem Wochenende bestätigt.

Mit dem neuen Add-on möchte man laut Game Director Ben Brode "zu den Wurzeln von Fantasy zurückkehren". Der Fokus liege dabei thematisch auf Dungeons und dem Finden von Loot. Im Zuge der Zeremonie wurden unter anderem einige der neuen Karten präsentiert, die euch im Add-on erwarten werden. Dazu zählte beispielsweise auch die neue legendäre Karte "Marin the Fox", die alle Spieler erhalten, die sich ab nächster Woche in das Spiel einloggen.

Eine neue Spielmechanik wird "Recruit" sein. Alle Karten mit diesem Merkaml werden einen Diener aus eurem Deck direkt in das Spiel bringen. Jede Klasse bekommt außerdem eine neue legendäre Waffe. Die des Priesters heißt beispielsweise "Dragon Soul" und beschwört immer dann einen 5/5-Drachen, wenn ein Priester drei Zaubersprüche ausspricht.Mit "Dungeon Run" findet außerdem ein neuer Singleplayer-Modus den Weg in das Spiel. Dabei müssen Spieler acht zufallsbasierte Bossgegner bezwingen, um neue Karten für ihre Decks zu erspielen. Verliert ihr, wird das jeweilige Decks weggeworfen und ihr müsst von vorne beginnen.