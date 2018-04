Es gibt Details zum neuen Einzelspieler-Modus, der in Kürze seinen Weg in Hearthstone: Heroes of WarCraft finden wird. In "Monsterjagd" wählt ihr einen von vier verschiedenen Jägern und begebt euch auf die Suche nach einer Hexe.

In der neuesten Erweiterung namens "Der Hexenwald" für Hearthstone: Heroes of WarCraft ist auch ein neuer Einzelspieler-Modus enthalten. Dieser hört auf den Namen "Monsterjagd" und Dave Kosak, Lead Mission Designer von Blizzard Entertainment, hat einige Details bekannt gegeben.

Als einer von vier erfahrenen Jägern, die alle ihre eigene Heldenfähigkeit sowie einzigartige Gegenstände haben, stellt ihr euch einer Reihe monströser Bosse. Jeder Sieg beschert euch ein immer stärkeres Deck durch die gefundene Ausrüstung. Die Spuren führen letztendlich zu Hagatha der Hexe, aber zuvor muss jeder der Jäger seinen Erzfeind in den Wäldern besiegen.

Ab dem 26. April um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit könnt ihr euch auf die Monsterjagd begeben. Die kürzliche veröffentlichte Erweiterung "Der Hexenwald" hat dem Spiel weitere 135 verschiedene Karten hinzugefügt.