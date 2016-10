Fans von Blizzards Sammelkartenspiel Hearthstone dürfen sich wohl schon bald auf die Ankündigung der nächsten Erweiterung freuen.

Seit zwei Jahren nutzte Blizzard die bevorstehende BlizzCon jeweils, um auch ein neues Add-on zum Sammelkartenspiel Hearthstone anzukündigen. Auch in diesem Jahr wird man dabei keine Ausnahme machen, denn der Kult-Entwickler hat nun bereits damit begonnen, die neue Erweiterung anzuteasern.

Via Twitter wurde das oben gezeigte Bild einer Postkarten mit Gadgetzan-Motiv veröffentlicht, auf der offiziellen Webseite dann auch die fiktive Zeitung "The Gadgetzan Gazette". Der namensgebende Handelsposten Gadgetzan ist Spielern von World of WarCraft sicherlich ein Begriff, denn der Außenposten in der Wüste war in früheren Tagen auch sehr populär, da sich dort das einzige universale Auktionshaus befand.

Über besagten Zeitungausschnitt, der diverse Anzeigen zeigt, gelangt man per Link über die Anzeige zu Talan's Bar auch in einen Chat mit einem Bot via Facebook Messenger. Der Bot gibt weitere Informationen preis, unter anderem auch weiteres Bildmaterial, das ihr euch hier ansehen könnt. Fans haben die bisherigen Hinweise insoweit zusammengetragen, dass die Vermutung nahe liegt, das Add-on könnte einen Überfall auf die Gadgetzan-Bank thematisieren.

Auf der BlizzCon ab dem 04. November dürften uns dann dank der Ankündigung dann auch handfeste sowie offizielle Details vorliegen.