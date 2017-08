Vor einem Monat hat Blizzard Entertainment mit Hearthstone: Knights of the Frozen Throne die nächste Erweiterung zum Sammelkartenspiel für August angekündigt. Nun steht auch ein konkretes Release-Datum fest.

Hearthstone: Knights of the Frozen Throne, das hierzulande offiziell Hearthstone: Ritter des Frostthrons heißen wird, soll in der neuen Woche endlich erhältlich sein. Das gab Entwickler Blizzard Entertainment nun bekannt, nachdem das Add-on zum Sammelkartenspiel bislang pauschal für August anberaumt war.

Über den offiziellen Twitter-Account zu Hearthstone bestätigte Blizzard, dass die Erweiterung ab dem nächsten Donnerstag, 10. August 2017, zu haben sein wird. Dann erwartet Spieler des Titels eine Reihe an neuen Singleplayer-Missionen, die kostenfrei spielbar sind. Wer diese meistert, bekommt einige kostenlose Kartenpackungen des neuen Add-on-Sets, das insgesamt 135 Karten umfasst.

Mit den Heldenkarten gibt es auch eine neue Spielmechanik. Diese legendären Karten transformieren den Heldencharakter des Spielers in eine Todesritter-Version, verbunden mit einem mächtigen Effekt und einer überarbeiteten Heldenkraft.