Vor einem Monat hat Blizzard Entertainment mit Hearthstone: Knights of the Frozen Throne die nächste Erweiterung zum Sammelkartenspiel für August angekündigt. Nun steht auch ein konkretes Release-Datum fest.

Hearthstone: Knights of the Frozen Throne, das hierzulande offiziell Hearthstone: Ritter des Frostthrons heißen wird, soll in der neuen Woche endlich erhältlich sein. Das gab Entwickler Blizzard Entertainment nun bekannt, nachdem das Add-on zum Sammelkartenspiel bislang pauschal für August anberaumt war.

Über den offiziellen Twitter-Account zu Hearthstone bestätigte Blizzard nun, dass die Erweiterung ab dem nächsten Donnerstag, dem 10. August 2017, zu haben sein wird. Dann erwartet Spieler des Titels eine Reihe an neuen Singleplayer-Missionen, die kostenfrei spielbar sind. Wer diese meistert, bekommt einige kostenlose Kartenpackungen des neuen Add-on-Sets, das insgesamt 135 Karten umfasst.

Mit den Heldenkarten gibt es auch eine neue Spielmechanik. Diese legendären Karten transformieren den Heldencharakter des Spielers in eine Todesritter-Version, verbunden mit einem mächtigen Effekt und einer überarbeiteten Heldenkraft.