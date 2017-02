Hearthstone: Heroes of WarCraft

Der Arena-Modus von HearthStone wird noch in diesem Monat drastische Änderungen erhalten. Die Entwickler von Blizzard haben alle Änderungen bekanntgegeben.

Die Entwickler von Blizzard haben die Änderungen des Arena-Modus von Hearthstone: Heroes of WarCraft bekanntgegeben. So wird der Kartenpool im nächsten Update von "Wild" auf "Standard" verändert. In der Erklärung dafür heißt es, dass durch immer mehr hinzugefügte Karten die Synergien nicht mehr genutzt werden können. Die Chance ist durch die hohe Anzahl zu gering, dass Karten gezogen werden, die sich ergänzen. Auch die Häufigkeit, mit der gewisse Karten auftauchen, wurde vermindert. Betroffen sind hier generell alle häufigen Karten und der Flammenstoß sowie der Abyssalvollstrecker.

Außerdem wird es mehr Zauberkarten anstatt Kreaturen geben. Dadurch sollen die Gefechte strategischer werden. Zu guter letzt werden eure goldenen Karten auch in der Arena golden angezeigt und ihr könnt dort mit diesen spielen. Das Update mit den Neuerungen soll noch in diesem Monat erscheinen.