Auf der offiziellen Webseite hat Blizzard Entertainment nun bevorstehende Änderungen an den Kartenpaketen des Sammelkartenspiels Hearthstone: Heroes of WarCraft angekündigt.

Das Öffnen von Kartenpackungen wolle man zu einem völlig neuen Erlebnis machen, heißt es in der entsprechenden Ankündigung. Im Fokus stehen dabei vor allen Dingen auch die legendären Karten.

Mit dem Release der nächsten großen Erweiterung zum Spiel erhaltet ihr immer eine legendäre Karte, die ihr noch nicht in eurem Set besitzt, wenn ihr eine solche zieht. Sobald ihr die goldene oder normale Version einer legendären Karte besitzt, bekommt ihr von dieser keine doppelten Versionen mehr, bis sich alle legendären Karten aus diesem Set in eurer Sammlung befinden.

Darüber hinaus werdet ihr künftig generell nie mehr Kopien einer Karte in einer Kartenpackung finden, als ihr in einem Deck verwenden könnt. Dadurch sollt ihr euer Set schneller vervollständigen können. Weiterhin wird euch in den ersten zehn Kartenpackungen eines neuen Sets jeweils auch eine legendäre Karte garantiert, die in einer Packung enthalten sein wird.

Für begrenzte Zeit wird es in den nächsten Tagen eine besondere Kartenpackung-Aktion rund um das Add-on "Reise nach Un'Goro" geben. Zum gleichen Preis erhaltet ihr beim Kauf mehr Packungen. Das 7er Paket bringt euch beispielsweise dann 9 Kartenpackungen ein, das größte, 60 Packungen umfassende Paket beinhaltet dann satte 78 Packungen.