Frozenbyte, die Macher der erfolgreichen Trine-Reihe, gaben bereits vor einiger Zeit bekannt, dass man mit Has-Been Heroes einen neuen Titel in Arbeit hat. Dieses Spiel wurde nun auch mit einem Erscheinungstermin versehen.

Wie Frozenbyte nun via Twitter kommunizierte, wird Has-Been Heroes tatsächlich wie geplant im März 2017 erscheinen. Der Roguelike-Mix aus Action und Strategie soll demnach ab dem 28. März 2017 für PS4, Xbox One, PC und Switch erhältlich sein.

Im gleichen Atemzug bestätigte man, dass via GameStop bereits Vorbestellungen entgegen genommen werden. In den USA werden für den Titel 19,99 US-Dollar fällig. Wer den Preis berappt, der begleitet eine Gruppe von Helden bei ihrer Aufgabe, die Prinzessin des Königs zur magischen Akademie zu begleiten. Dabei läuft natürlich nicht so alles glatt, so dass ihr mit den drei Charakteren, die ihr steuert, auch Kampfgegenstände und Zaubersprüche einsetzen müsst. Insgesamt wird es 200 Gegenstände und 100 Zaubersprüche geben, die es freizuschalten gilt.