Die Trine-Macher von Frozenbyte hatten ihren neuen Titel Has-Been Heroes bereits für Ende März datiert, doch daraus wird nun leider doch nichts.

Eigentlich sollte Has-Been Heroes auch in hiesigen Gefilden ab dem 28. März 2017 zu haben sein. Dieser Termin gilt nun aber nur noch für die US-Version sowie die Steam-Veröffentlichung für PC. Im Übrigen müsst ihr in den PAL-Regionen mit einer leichten Verzögerung leben.

Wie die Macher in einer Pressemail angaben, wird der Roguelike-Mix aus Strategie und Action für PS4, Xbox One und Switch in hiesigen Gefilden nun eine Woche später erscheinen. Als Gründe hierfür werden "logistische Probleme" angeführt. Der neue Launch-Termin fällt damit auf den 04. April 2017.