Niantic hat für die Entwicklung von Harry Potter: Wizards Unite einen richtig fetten Batzen Geld im Rücken. Schon Pokémon GO konnte vor Release auf dicke Finanzspritzen setzen.

Seitdem bekannt ist, dass der Pokémon-GO-Entwickler Niantic an einem AR-Spiel in Verbindung mit dem Harry-Potter-Universum (zur Meldung: Harry Potter: Wizards Unite - Arbeitet Niantic am nächsten großen Ding?) arbeitet, sind die Erwartungen nach dem durchschlagenden und anhaltenden Erfolg der Taschenmonster-App entsprechend hoch. Um ihnen gerecht werden zu können, hat Niantic nun erfolgreich Investoren finden können und die sehen offensichtlich großes Potenzial in dem Aufeinandertreffen dieser zwei Megamarken.

Gut 200 Millionen Dollar konnte das ehemalige Google-Tochterunternehmen dafür zusammentragen. Zu den größten Investoren gehört das chinesische Unternehmen NetEase, wie der Geschäftsführer von Niantic, John Hanke, bekannt gegeben hat:

"Wir freuen uns sehr, mit NetEase, Spark und anderen neuen Investoren zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenstellung ermöglicht uns neue strategische Möglichkeiten und erlaubt es uns, langfristige Investitionen in Augmented Reality sowie reale Niantic-Plattformen zu tätigen."

In Harry Potter: Wizards Unite wird es ähnlich wie in Pokémon GO möglich sein, magische Tierwesen in der echten Welt zu entdecken und gegen andere Zauberer anzutreten. Wann die heiß erwartete App in die Stores kommen wird, ist noch nicht bekannt, aber sicher wird dies nicht vor Ende 2018 der Fall sein.