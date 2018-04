Fans von Harry Potter solle mit einer neuen Spielumsetzung auf ihre Kosten kommen. Nachdem diese bereits offiziell angekündigt worden war, steht nun auch der Release-Termin fest.

Auf mobilen Plattformen dürft ihr euch schon bald in Harry Potter: Hogwarts Mystery austoben. Entwickler Jam City hat heute den Release-Termin bekannt gegeben, und dieser lässt gar nicht mehr lange auf sich warten. Schon ab dem 25. April 2018 soll das gute Stück via App Store und Google Play Store erhältlich sein.

In diesem Kontext interessant ist, dass tatsächlich auch viele der Schauspieler aus der Filmreihe beim Spieleprojekt an Bord sind. Mehrere Rollen werden im Mobile-Titel von den originalen Schauspielern eingesprochen und vertont. Auch Michael Gambon wurde nun in seiner Rolle als Professor Dumbledore bestätigt. Daneben dürft ihr euch auf Dame Maggie Smith als Professor McGonagall und Warwick Davis als Professor Flitwick freuen.

Harry Potter: Hogwarts Mystery ist ein narratives Adventure mit Rollenspiel-Elementen. Ihr erstellt euren eigenen Charakter und geht in Hogwarts zur Schule. Dort erlernt ihr Zaubersprüche und schließt Freundschaften.