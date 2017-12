Nach Harry Potter: Wizards Unite wurde nun noch ein Titel, diesmal ein Rollenspiel, aus dem Potter-Universum angekündigt. Das wissen wir bis jetzt über Harry Potter: Hogwarts Mystery.

Auf Harry-Potter-Fans wartet im neuen Jahr ein neues Rollenspiel. Harry Potter: Hogwarts Mystery erscheint 2018 für mobile Geräte und wird von Jam City entwickelt, dem Studio, das unter anderem für das ganz anständige Futurama: Worlds of Tomorrow verantwortlich ist. Das Spiel wurde auf der offiziellen Harry-Potter-Lore-Website Pottermore angekündigt.

Erst vor kurzem kündigte Niantic ein weiteres Smartphone-Spiel an, das dem magischen Universum des jungen Zauberers entstammt. Harry Potter: Wizards Unite wird sich ganz ähnlich wie Pokémon GO spielen und euch die Möglichkeit bieten, unterwegs auf magische Tierwesen, bekannte Charaktere und eure Freunde zu treffen (zur News: Harry Potter: Wizards Unite - Niantics nächstes großes Ding?). Entsprechend der Erwartungen hat die App für die Entwicklung schon jetzt ungeheuere Millionenbeträge sammeln können.

Anders läuft es in Hogwarts Mystery. Ihr werdet in dem Spiel die Möglichkeit haben, euren eigenen Charakter zu erstellen und das Leben als Hogwarts-Schüler zu genießen. Damit dürfte für viele Potter-Fans wohl ein lange gehegter Traum in Erfüllung gehen. Beispielsweise tretet ihr dem Duellierclub bei, besucht den Unterricht und verbringt eure Zeit mit einigen Charakteren aus der Welt von Harry Potter.

Wie der Name schon verdeutlicht, wird es natürlich irgendeine Art von Geheimnis geben, das es zu lüften gilt. Unklar ist, in welchem Zeitfenster Hogwarts Mystery angesiedelt ist, aber es wäre spannend, die Schule für Hexerei und Zauberei nach den Ereignissen der "Heiligtümer des Todes" zu erleben. Bis jetzt stehen uns noch keine weiteren Details oder Screenshots zur Verfügung. Wir werden uns hoffentlich nicht mehr allzu lange gedulden müssen.