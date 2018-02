Hand of the Gods: Smite Tactics

Der MOBA-Titel Smite hält sich ja schon länger am Markt und ist durchaus erfolgreich. Mit Hand of the Gods: Smite Tactics befand sich nun schon länger ein Strategie-Ableger in Arbeit. Jetzt gibt es endlich ein Release-Datum!

Die Entwickler der Hi-Rez Studios haben in einer Pressemeldung nun endlich den Erscheinungstermin für das Sammelkarten-Strategiespiel Hand of the Gods: Smite Tactics bekannt gegeben. Demnach soll dieses nach längerer Entwicklungszeit ab dem 20. Februar 2018 auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein.

Ziel der Macher war es, den Titel so zugänglich und auch erschwinglich wie möglich zu gestalten. So erhalten Spieler alle über 300 Sammelkarten im Spiel für eine Investition von weniger als 45 Euro. Dadurch unterscheidet sich der Titel in finanzieller Hinsicht schon einmal grundlegend von anderen Sammelkartenspielen, die auf kontinuierlicheren Geldeinsatz der Gamer setzen.

Folgende Pakete sollen ab dem 20. Februar erhältlich sein:

Das Paket des Basis-Sets (19,99 €) enthält alle Karten des chinesischen, ägyptischen, griechischen und des Maya-Pantheons, sowie alle neutralen Karten.

Pantheon-Pakete (je 7,99 €): Jedes der Pantheons im Spiel kann separat gekauft werden.

Durch Kombination des Basis-Set-Pakets mit drei zusätzlichen Pantheon-Paketen können Spieler alle im Spiel verfügbaren Karten freischalten.