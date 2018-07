Hand of Fate 2

Das beliebte Hand of Fate 2 erscheint in Kürze auch für die Nintendo Switch. Die Fassung für Nintendos Hybrid-Konsole enthält auch die bisher erschienenen Erweiterungen.

Das Studio Defiant Development hat den Termin der Umsetzung von Hand of Fate 2 für die Nintendo Switch angekündigt. Im Spiel sammelt ihr Karten und baut euch ein Deck bestehend aus Ausrüstung, Feinden, Begegnungen, Loot und Überraschungen. Die Karten werden dann gemischt und stellen euch die unterschiedlichen Herausforderungen in den Weg.

"Wir sind sehr erfreut, dass die Fans die Möglichkeit bekommen, Hand of Fate 2 mit dieser aufregenden Plattform auch unterwegs spielen zu können", erklärt Morgan Jaffit vom Entwicklerstudio. Die Version für die Nintendo Switch erscheint inklusive aller bisher erschienenen Erweiterungen und zusätzliche Inhalte sollen außerdem nach der Veröffentlichung folgen.

Hand of Fate 2 erscheint am 17. Juli für die Nintendo Switch. Der erste Teil wurde über 2,5 Millionen Mal heruntergeladen. Derzeit ist der zweite Teil auch für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.