Strategiespiel und Konsolen: Das ist eine Beziehung, die auf den ersten Blick nicht so recht passen mag. Klar, es gab immer mal wieder zarte Versuche, das Genre, das vor allem auf dem PC seine Muskeln spielen lässt, auf die im Wohnzimmer verankerten Spielemaschinen zu übertragen. Richtige Früchte trugen sie nie. Halo Wars mag eine kleine Ausnahme darstellen, schließlich hat es auch heute noch eine treue Fan-Gemeinde. Nun steht Halo Wars 2 in den Startlöchern. Wir konnten der Fortsetzung vorab auf den Zahn fühlen. „Zahn“ steht in diesem Fall für Controller. Und das fühlte sich gut an.

Kann ein Strategiespiel auf der Konsole funktionieren? Ja, wenn die Controller-Bedienung gut umgesetzt wird, was wohl die brennendste Frage in Bezug auf Halo Wars 2 ist. Die Strategiespielexperten von Creative Assembly greifen 343 Industries, dem Hauptentwickler von Halo Wars 2, deshalb tatkräftig unter die Arme. In München durfte ich vor Kurzem eine Preview-Version ausführlich anzocken. Was die Steuerung am Controller betrifft, kann ich an dieser Stelle bestätigen: Ja, Halo Wars 2 geht gut von der Hand.

Simpel und doch taktisch

Am Anfang stand eine Kampagnenmission namens Ascension auf der Tagesordnung, die zu Beginn des Einzelspielermodus angesiedelt ist. Mit einem kleinem Trupp erkundete ich ein Gebiet, das von den Verbannten, einer Splittergruppe des Allianzimperiums, kontrolliert wurde. Nach kleineren Scharmützeln startete der zweite Teil der Mission, der durch die Platzierung einer Basis eingeleitet wurde.

Die Aufgabe bestand darin, drei Punkte auf der Karte unter Kontrolle zu bekommen, wobei auch der Gegner nicht untätig war. Im Prinzip also eine klassische Multiplayer-Partie, nur mit KI-Gegnern und etwas mehr Story. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich die Kampagne von den Zielen eines klassischen Scharmützels, das man von dem Genre gewohnt ist, unterscheiden wird.

Wenn wir schon beim Thema Multiplayer sind: Gespielt wurde in zwei Dreier-Teams. Erst im handelsüblichen Deathmatch, im Anschluss in der aus der Kampagnenmission bereits bekannten Domination-Variation. Bevor es in die Schlacht ging, wählte ich aus verschiedenen Kommandanten, die jeweils über einzigartige Fähigkeiten und Einheiten verfügten. Doch gerade im Eifer des Gefechts wünschte ich mir die Möglichkeit, etwas weiter mit der isometrischen Kameraperspektive herauszoomen zu können. So fühlte ich mich immer etwas nah am Geschehen, weswegen die Übersicht litt.

Blitzkrieg im Halo-Universum

Als besonders spaßig entpuppte sich der neu angekündigte Blitzmodus. Hier fällt der Bau der eigenen Basis weg. Also anstatt zwei verschiedene Ressourcen zu managen und verschiedene Erweiterungen der Gebäude zu bauen, kreierte ich ein aus zwölf Karten bestehendes Deck. Die dazu benötigten Booster Packs bekam ich aus der gespielten Kampagnenmission. Tägliche sowie wöchentliche Herausforderungen sollen im fertigen Spiel genauso neue Pakete freischalten wie der Einsatz von Echtgeld.

Halo Wars 2 - Blitz Multiplayer Beta Trailer Ab dem 20. Januar startet eine weitere Beta-Testphase zum Blitz-Modus in Halo Wars 2 durch.

Mit diesen Karten stürzte ich mich in die deutlich rasanteren und kurzweiligeren Partien. Auch dabei mussten wieder drei Punkte auf den Schlachtfeldern unter Kontrolle gebracht werden. Der Taktikanteil kommt nicht zu kurz, da mächtigere sowie seltenere Heldenkarten beispielsweise mehr Energie zum Aktivieren benötigen als simple Soldaten. So entsteht eine abgefahrene Mischung aus League of Legends, Halo Wars und Hearthstone, die mir persönlich sehr gut gefällt. Vor allem, da diese Auseinandersetzungen keinen Leerlauf haben. Übrigens lässt sich der Blitzmodus auch kooperativ gegen Wellen von KI-Einheiten absolvieren.