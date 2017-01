Ab dem 21. Februar 2017 soll Halo Wars 2 offiziell erhältlich sein, doch bevor es soweit ist, wird es noch im laufenden Monat eine weitere Beta-Testphase geben.

Im Fokus der neuerlichen Testphase steht dabei der Blitz-Modus. In diesem müssen Spieler auch Karten sammeln und dann in Partien einsetzen; diese Spielmechanik soll noch einmal ausführlich getestet werden.

Der Blitz-Modus lässt euch in Partien einen Anführer bestimmen und ein Deck aus zwölf Karten bauen. Mit diesen tretet ihr dann in Mehrspieler-Partien gegen andere Spieler an. Karten können im Spielverlauf während der Kampagne sowie in täglichen und wöchentlichen Herausforderungen verdient werden. Jeder Anführer kann über bis zu drei verschiedene Decks verfügen; jede Karte verkörpert eine Einheit, die ihr dann in Echtzeit auf dem Schlachtfeld steuern könnt.

Die angesprochene Beta wird auf der Karte "Proving Grounds" durchgeführt, wobei Partien zwischen jeweils einem, zwei oder drei Spieler via Matchmaking unterstützt werden. Alle Karten des später vollständigen Spiels sind dabei verfügbar. Karten oder Fortschritte aus der Beta werden jedoch nicht in die Vollversion übernommen werden können. Teilnehmer sichern sich aber durch das Einloggen in die Beta zumindest ein Kartenpaket für die Zukunft sowie ein weiteres für das Absolvieren einer Partie.

Der offene Betatest wird auf Windows 10 sowie Xbox One vom 20. bis 30. Januar 2017 stattfinden.