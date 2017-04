Solltet ihr zu den Spielern von Halo Wars 2 zählen und sehnsüchtig auf den neuen Zusatzinhalt "Colony" warten, so gibt es nun schlechte Neuigkeiten für euch.

Wie Entwickler 343 Industries in einem neuen Blog-Eintrag bestätigte, liegt der Release des Colony-DLCs zu Halo Wars 2 zunächst auf Eis. Die Veröffentlichung wird sich aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers für eine kleine Weile verzögern; der Release soll nun in der kommenden Woche über die Bühne gehen, aber ein konkretes Datum nannte man nicht.

343 Industries selbst spricht in diesem Zusammenhang von einem "game-breaking bug", den man erst beheben müsse. Dieser soll in Verbindung mit dem neuen Skitter-Unit-Feature aufgetreten sein. Dabei handelt es sich um Mini-Geschütztürme, die an die Seite einer befreundeten Einheiten angebracht werden können. Diese sollen selbst Ziele aussuchen und attackieren, man hat aber festgestellt, dass diese dabei Reichweite und Sicht überhaupt nicht beachten. Spieler hätten Gegner so automatisch auf jede beliebige Distanz attackieren können.

Wenn der DLC erhältlich ist, dann werdet ihr auch zwei neue Achievements einheimsen können, nämlich:

Hunter/Hunted – User Hunter Captain’s Taunt ability 50 times

Turrets Everywhere – Attach 50 Skitterers to squads