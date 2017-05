Nach der Veröffentlichung von Halo Wars 2 gibt es beim Entwickler 343 Industries eine wichtige Personalentscheidung. Ein langjähriger Mitarbeiter an der Reihe kehrt dem Studio den Rücken.

Dan Ayoub werkelte bei 343 Industries schon sehr lange an der erfolgreichen Sci-Fi-Franchise Halo, doch das wird sich in Zukunft ändern. Nach der Fertigstellung des Strategie-Spin-offs Halo Wars 2 ist es für ihn nun an der Zeit, sich in eine andere Richtung weiterzuentwickeln.

Via Halo Waypoint wurde das Ausscheiden von Ayoub nun seitens 343 Inudstries kommuniziert. Bis dahin war er in der Position des Head of Strategy Game Development bem Entwickler tätig. Seit Halo: Reach, das im Jahr 2010 erschien, ist Ayoub stets für die Spiele der Halo-Reihe mitverantwortlich gewesen.

Künftig wird er weiterhin bei Microsoft tätig bleiben, wird dort aber der Mixed Reality Division angehören. Zuvor hatte das Entwicklerstudio auch angekündigt, dass es auf der E3 eine kleinere Ankündigung rund um die Franchise geben wird, bei der es sich aber nicht um ein Halo 6 handeln wird.