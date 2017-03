Erst vor rund einem Monat ist Halo Wars 2 offiziell veröffentlicht worden, nun gibt es bereits einen ersten Zusatzinhalt zum Echtzeit-Strategiespiel.

Wie Microsoft ankündigt, können alle Inhaber von Halo Wars 2 nun bereits einen ersten DLC beziehen. Der Zusatzinhalt trägt den Namen "Kinsano" und steht für PC und Xbox One gleichermaßen zum Download bereit. Season-Pass-Inhaber müssen dabei nichts mehr gesondert berappen, denn der DLC ist hier inbegriffen.

Der neue DLC samt Patch soll viele Performance-Verbesserungen mit sich bringen, hat aber natürlich auch neue Inhalte an Bord. So könnt ihr nun auf den namensgebenden Anführer Kinsano zurückgreifen. In Sachen Gameplay gab es ebenfalls Optimierungen, so dass es neue Ranglisten-Playlists und ein verbessertes Balancing gibt.

Künftig soll jeweils zur Mitte eines Monats ein weiteres Inhaltspaket zum Strategiespiel veröffentlicht werden und die Spieler bei der Stange halten.