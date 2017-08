Für den kommenden DLC zu Halo Wars 2 hat Microsoft im Zuge der gamescom 2017 einen konkreten Veröffentlichungstermin preisgegeben.

"Awakening the Nightmare", so der Name der Einzelspieler-Erweiterung, wird demzufolge in knapp einem Monat am 26. September auf Xbox One und Windows 10 erscheinen. Enthalten ist eine neue Banished-Kampagne samt neuer Filmsequenzen, neue Karten, neue Anführer und den neuen Spielmodus Terminus Firefight.

Genau wie das Hauptspiel wird auch die Erweiterung Xbox One X unterstützen und auf der neuen Microsoft-Konsole (ab 07. November erhältlich) den Strategietitel sowohl 4K-Auflösung als auch HDR unterstützen.