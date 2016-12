Ab heute steht einigen Spielern bereits Halo Wars: Definitive Edition zur Verfügung. Microsoft sendet Käufern der Halo Wars 2: Ultimate Edition Download-Codes zu.

Käufer der Halo Wars 2: Ultimate Edition können ab sofort die überarbeitete Version des ersten Teils aus dem Jahr 2009 spielen. Die Codes für Halo Wars: Definitive Edition werden laut Microsoft bereits seit heute in Wellen verschickt, aber einige Spieler müssen sich sieben bis zehn Tage gedulden.

Geboten werden in technischer Hinsicht verbesserte visuelle Effekte und Grafiken. Auch im Bereich Audio wurden Optimierungen vorgenommen und auf dem PC kann der Titel mit einem entsprechenden Monitor in 4K gespielt werden. Schließlich sind auch alle bisher erschienenen Zusatzinhalte in der speziellen Edition vorhanden.

Halo Wars: Definitive Edition ist, wie der zweite Teil der Serie, ebenfalls für Xbox One und PC erhältlich. Außerdem wird Xbox Play Anywhere unterstützt, so dass ihr den Titel nur für eine Plattform erwerben müsst und auf beiden spielen könnt.