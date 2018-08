Krass: So groß fällt das neue Update aus!

Halo: The Master Chief Collection

Die Halo: The Master Chief Collection wird in Kürze ja den Xbox Game Pass bereichern. Passend dazu soll die Sammlung der früheren Halo-Teile noch einmal aufgebohrt werden - und das entsprechende Update hat es auch größentechnisch in sich!

Wer sich das neueste Update für die Halo: The Master Chief Collection zulegen möchte, der sollte tunlichst schauen, dass er genügend Platz auf seiner Xbox-Festplatte hat - vor allen Dingen wenn er von der aufgebohrten Grafik auf der Xbox One X profitieren möchte. Rund satte 73 GB werden nämlich als Download fällig, wenn ihr das neue Update beziehen wollt.

Vor allen Dingen Spieler auf der Xbox One X profitieren vom Patch, denn mit diesem wird die Optimierung für die leistungsstarke Xbox-Konsole endlich eingeführt. Alle Halo-Titel werden sich dann in 4K-UHD samt HDR darstellen. Darüber hinaus werden einige HDR- und SDR-Optionen ermöglicht, um euren Vorzügen besser gerecht zu werden.

Neben den grafischen Verbesserungen bringt das Update auch ein weiter optimiertes Matchmaking mit sich. Die Macher versprechen einer noch stabilere Online-Spielerfahrung sowohl im Multiplayer als auch im Kampagnen-Koop. Auch dedizierte Server werden nun genutzt und stehen für alle Matchmaking-Spielsessions bereit. Der durchschnittliche Ping soll nun in den Netzwerk-Einstellungen dargestellt werden. Das Matchmaking ist zudem nun durchgängig, so dass ihr dieses nach einer Partie nicht ständig von Neuem anstoßen müsst.

Ranglisten-Partien verfügen über eine Skalierung von +/- 10 Rängen, das heißt Spieler auf Level 10 können mit Spielern von Level 1 bis Level 20 gepaart werden. Insgesamt soll es 14 Playlists geben, die nach und nach ausgerollt werden; zum Launch gibt es zunächst die nachfolgenden fünf Playlists:

Halo: CE Team Doubles

Halo 2 Classic Team Arena

Halo 2 Anniversary Team Arena

Halo 3 Team Arena

Halo 4 Team Arena

Je mehr Spieler via Xbox Game Pass ab September dazu stoßen, desto mehr der nachfolgenden Playlist-Optionen werden nachgereicht:

Team Slayer (H1 – H4 Team Slayer)

Action Sack*

Crossplay BTB (H1 / H2C & H2A / H4)

Halo: CE Team Arena

Halo 3 BTB

Halo 3 FFA

Halo 4 Team Arena

Ranked Playlists

Halo: CE Team Doubles

Halo 2 Team Arena

Halo 2 Team Hardcore

Halo 2: Anniversary Team Arena

Halo 3 Team Doubles

Halo 3 Team Arena

Halo 3 Team Hardcore

Die Fan-Favoriten wie SWAT, Infection und Snipers werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Weitere Optimierungen im Update betreffen die Ladezeiten, unabhängig davon welche Version der Xbox One ihr verwendet. Wer - auch in Anbetracht des großen Updates - Speicherplatz sparen möchte, bekommt nun eine Auswahl an die Hand, welche Spiele und Modi der Sammlung installiert werden sollen.