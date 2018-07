Mit Halo Infinite hat Microsoft zusammen mit 343 Industries bereits den nächsten Teil der Actionreihe bestätigt und angekündigt. Auch wenn wirklich handfeste Details noch fehlen, so scheint nun zumindest festzustehen, dass die Macher einen Bogen um das derzeit so populäre Battle-Royale-Genre machen.

Nach dem Erfolg von PUBG und Fortnite springen auch echte Shooter-Schwergewichte wie Battlefield V und Call of Duty: Black Ops IIII auf den Battle-Royale-Zug auf und bieten entsprechende Spielmodi an. 343 Industries will mit der Halo-Reihe aber den eigenen Wurzeln treu bleiben und macht mit Halo Infinite offenbar einen Bogen um den populären Spielmodus. Das lässt sich nun aus neuen Aussagen von Writer Jeff Easterling herauslesen.

In einem Livestream via dem offiziellen Halo-Channel bei Mixer äußerte sich der unter Halo-Fans auch als "Grim Brother One" bekannte Easterling nun zur Thematik. Auf die Frage, ob es auch in Halo Infinite einen Battle-Royale-Modus geben wird, sagte er: "Ich erzähle auch gerade raus: das einzige BR, an dem wir interessiert sind, ist die Battle Rifle. Das originale BR. Also kommt wieder runter", so Easterling.

Behält Easterling recht, dann wird es in dem auf der E3-Pressekonferenz von Microsoft angekündigten Halo Infinite also wohl eher kein Battle Royale geben. In Anbetracht der Tatsache, dass eine brandneue Engine zum Einsatz kommt, dürfen wir aber gespannt sein, was die Macher sonst so für den Titel geplant haben.