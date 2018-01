Microsofts Halo-Marke zählt zu den erfolgreichsten des Unternehmens; künftig soll diese nicht nur im Spielebereich punkten, sondern auch im Entertainment-Bereich. Allerdings: Um die einst angekündigte TV-Serie von Steven Spielberg ist es äußerst still geworden. Wie steht es denn nun um das Projekt?

Vor mittlerweile einigen Jahren wurde eine TV-Serie zur Actionreihe Halo aus dem Microsoft angekündigt. Für diese sollte kein Geringerer als Steven Spielberg höchstpersönlich verantwortlich zeichnen. Von der Serie fehlt aber weiter jede Spur, doch Grund zur Sorge besteht für Fans des Franchise nicht.

Showtime hat nun erneut bekräfitgt, dass die Halo-TV-Serie mit Producer Steven Spielberg nicht eingestellt wurde. Gary Levine, Head of Programming bei Showtime, betont vielmehr, dass sich diese "weiterhin sehr aktiv in der Entwicklung" befinde. Auf einer Presse-Tour gab er weiterhin zum Besten, dass er es durchaus "anregend" finde, was er bisher davon gesehen habe.

Mit der TV-Serie möchte Showtime die Fans des Action-Franchise auf der Xbox ebenso ansprechen, wie die hauseigene Drama-Zielgruppe. Bis wann mit einem Serienstart zu rechnen sein wird, ist aber weiter unklar.

Die Halo-Serie unter der Leitung von Steven Spielberg wurde bereits 2013 angekündigt, kurz vor dem Launch der Xbox One. Damals wollte Microsoft noch verstärkt auch in den TV-Bereich investieren, mehrere andere Projekte wurden später aber verkauft oder komplett eingestellt. Bei der Ankündigung hatte man die Mitwirkung von Steven Spielberg noch groß in den Fokus gerückt, blieb weitere Details aber lange Zeit schuldig. Zuletzt gab es dann 2015 einen Status-Bereich zur TV-Serie, der ähnlich zum heutigen klang. Immerhin konnte IGN anschließend nochmal vor zwei Jahren bestätigen, dass sich die Serie weiterhin in Entwicklung befindet - und das ist auch heute noch der Fall.