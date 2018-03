Momentan wird anscheinend an einem VR-Erlebnis im Halo-Universum gearbeitet. Das verrät eine neue Stellenausschreibung des Publishers Microsoft.

Via LinkedIn sucht der Publisher Microsoft gegenwärtig nach einem neuen Creative Director. Dieser soll dem Entwicklerstudio 343 Industries helfen, ein VR-Erlebnis im Halo-Universum zu erschaffen. In der Stellenausschreibung wird ausdrücklich erwähnt, dass Interaktionen und Gameplay in Virtual Reality geplant sind, genaue Details zu dem VR-Erlebnis gibt es aber noch nicht. Die Informationen in der Stellenausschreibung sind lediglich vage.

Im Netz wird aktuell natürlich spekuliert. Eventuell ist ein komplettes Videospiel geplant, möglich wäre aber auch ein VR-Modus im kommenden Halo 6. Es kann allerdings auch sein, dass ein früherer Titel der Videospielreihe als VR-Spiel zurückkehrt. Als Virtual-Reality-Brille dürfte wahrscheinlich das Oculus Rift zum Einsatz kommen, da dieses mit der Xbox One, der Spielkonsole von Microsoft, kompatibel ist.