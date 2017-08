Master Chief gelangt in die virtuelle Realität

Die Halo-Reihe hat im Oktober 2015 mit Halo 5: Guardians zuletzt einen vollwertigen Ableger erhalten, ehe mit Halo Wars 2 ein Sequel zum Strategie-Spin-Off folgte. Als Nächstes steht bei Microsoft nun offenbar ein Ausflug in die virtuelle Realität auf dem Plan.

Im Rahmen der Plattform "Windows Mixed Reality" auf Windows-10-PCs plant Microsoft einen Ausflug in die virtuelle Realität - und zwar auch mit einer altbekannten Actionreihe. Im Zuge der Initiative werden nämlich nicht nur im Rahmen von Partnerschaften mit mehreren Firmen VR-Headsets angeboten, sondern auch neue VR-Spiele und VR-Erfahrungen angestrebt.

Mittlerweile hat Microsoft eine "erste Welle" an geplanten Inhalten angekündigt und dabei steht auch eine Halo VR Experience vom Entwicklerstudio 343 Industries auf dem Plan. Das Studio soll "künftige Halo-Erfahrungen in die Mixed Reality" bringen, heißt es seitens Microsoft-Techniker Alex Kipman. Allerdings wollte er noch keine konkreten Details zum VR-Spin-Off mitteilen, so dass ihr euch noch etwas gedulden müsst, bis es Näheres zum Halo-VR-Projekt gibt.

Es bleibt zunächst also auch völlig offen, ob es sich um ein vollwertiges VR-Halo, nur eine VR-Erfahrung oder vielleicht auch nur VR-spezifische Features im Rahmen eines neuen Teils handeln wird. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.

Übrigens: Auch Dauerbrenner Minecraft soll im Rahmen von "Windows Mixed Reality" auf Windows 10 in VR spielbar werden.