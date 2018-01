Für gewöhnlich erscheinen die neuen Spiele der Halo-Reihe zum Weihnachtsgeschäft im Herbst; wenn dieses 2018 eingeläutet wird, liegt der Release von Halo 5: Guardians mittlerweile drei Jahre zurück. Logisch, dass Fans nach Halo 6 lechzen. Doch wie ist es um einen Release in diesem Jahr bestellt?

Drei Jahre nach dem Release von Halo 5: Guardians wäre es doch für Microsoft langsam aber sicher an der Zeit, die Gelüste der Fans zu stillen und endlich Halo 6 zu veröffentlichen. Doch interpretiert man neue Aussagen von Entwickler 343 Industries nun richtig, dann müssen Anhänger des Franchise auch in diesem Jahr stark sein. Ein Release in 2018 erscheint demnach eher unwahrscheinlich.

Grund zur Annahme liefert nun ein neuer Blog-Eintrag des Entwicklerstudios anlässlich des Jahreswechsels sowie des neuen Jahres 2018. Für dieses versprichtg 343 Industries immerhin "spaßige Zeiten und Abenteuer", was ja grundsätzlich in Sachen Halo erst einmal gut klingt und Hoffnung macht. Was dann folgt ist aber: "Nein, nicht diese Abenteuer, aber unabhängig davon zahlreiche aufregende davon - wovon euch einige mehr als andere überraschen werden."

Die Phrase "nicht diese Abenteuer" meint vermutlich explizit den nächsten vollwertigen Serienableger Halo 6, der damit nicht 2018 erscheinen wird. Auf der anderen Seite wird es sicherlich interessant zu sehen, was mit den weiteren Überraschungen gemeint ist. Immerhin dürfen sich Halo-Fans also zumindest auf Neuigkeiten freuen, womöglich auch über neue Inhalte zu Halo 5: Guardians. Auch ein Remake von Halo 3, zu dem es ja schon öfter Gerüchte gab, könnte gemeint sein.

Auch wenn Halo 6 nicht mehr 2018 veröffentlicht wird, so ist es zumindest nicht unwahrscheinlich, dass Microsoft zusammen mit 343 Industries zumindest die offizielle Ankündigung tätigen könnte. Potentieller Zeitpunkt hierfür wäre natürlich die E3 2018 in Los Angeles. Letzte Gerüchte zum neuen Hauptteil besagten, dass dieser sehr hohe Spielerzahlen unterstützen würde. Selbst von einem Battle-Royale-Modus ala PUBG war deshalb schon die Rede. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.