Wenn ihr wollt, könnt ihr den nächsten Tagen eure Xbox One starten und Halo 5: Guardians spielen. Den First-Person-Shooter könnt ihr jetzt nämlich gratis zocken.

Im Rahmen der aktuell laufenden Free Play Days könnt ihr Halo 5: Guardians am Wochenende auf der Xbox One kostenlos austesten. Die Testphase läuft bereits. Bis einschließlich Sonntag steht euch in Halo 5: Guardians alles offen. Im Microsoft Store könnt ihr euch First-Person-Shooter laden. Um Halo 5: Guardians spielen zu können, braucht ihr aber eine aktive Xbox Live Gold-Mitgliedschaft.

Am Wochenende findet außerdem die Halo World Championship 2018 in der US-amerikanischen Stadt Seattle statt. Gespielt wird um ein Preisgeld von 1.000.000 US-Dollar. Wenn ihr wollt könnt ihr die Veranstaltung via Twitch verfolgen.

Halo 5: Guardians wurde von Publisher Microsoft und dem Entwickler 343 Industries am 27. Oktober 2015 exklusiv für die Xbox One veröffentlicht. Um zu wissen, wie wir das Action-Spektakel bewertet haben, müsst ihr unseren Test zu Halo 5: Guardians lesen.