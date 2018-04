Der nächste Halo-Teil dürfte ein richtiger Grafik-Kracher werden, zumindest deutet ein neuer Hinweis darauf hin. Eine Stellenausschreibung sucht nach Mitarbeitern, die ein Faible für besonders hochauflösende Grafiken haben.

Letztes Jahr während der vollständigen Enthüllung der Xbox One X haben alle sehnsüchtig darauf gewartet, doch Halo 6 als Flaggschifftitel für die leistungsstarke Konsole wurde nicht angekündigt. Allmählich verdichten sich die Hinweise darauf, dass sich der nächste Teil der Shooter-Reihe in einer recht frühen Entwicklungsphase befindet.

343 Industries, das Studio, das die Entwicklung der letzten Teile übernommen hat, spricht in einer Stellenausschreibung zwar nicht explizit von Halo 6, aus dem Kontext ist aber ziemlich klar, worum es geht: Gesucht werden Mitarbeiter für die "nächste große Halo-Shooter-Erfahrung", die grafisch offenbar an vorderster Spitze mitspielen will. Von der entsprechenden Person jedenfalls wird eine Leidenschaft für "atemberaubende 60 Hz-4K-Grafik" erwartet. Klingt ganz so, als würde Halo 6, sofern es denn so heißen wird, die Xbox One X voll ausreizen.

Offiziell angekündigt wurde das Sequel damit natürlich noch nicht. Trotzdem versprach man für das nächste Spiel bereits, dass es definitiv einen Splitscreen-Multiplayer-Modus geben wird. Ob das Spiel schon auf der kommenden E3 Mitte Juni angekündigt wird, ist unbekannt. Vielleicht peilt Microsoft aber eine gleichzeitige Veröffentlichung mit der Fernsehserie an, die ab Herbst produziert wird.