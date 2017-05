Rund um die Halo-Franchise geht es derzeit durchaus rund, denn wichtige Positionen beim Entwickler 343 Industries werden neu besetzt. Nun hat sich nämlich auch in der Shooter-Sparte etwas getan.

Zuletzt trat der bisherige Leiter der Strategie-Abteilung der Halo-Franchise nach dem Release von Halo Wars 2 zurück, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Doch nicht nur in diesem Segment hat sich etwas getan, auch die Shooter-Abteilung bei 343 Industries hat nun einen neuen Leiter.

Chris Lee, Producer von Halo 5: Guardians, wurde kurzerhand befördert und ist nun Lead Developer der künftigen First-Person-Shooter im Halo-Universum. Die Ankündigung wurde seitens Development Director Frank O'Connor via Twitter getätigt.

Lee tritt aufgrund der Differenzierung zwischen Strategie- und Actionspielen explizit nicht in die Fußstapfen des scheidenden Dan Ayoub. Als Head of FPS Production bei 343 Industries dürfte Lee aber ohnehin einen deutlich größeren Einfluss haben, denn diese Sparte ist innerhalb der Franchise die bedeutendere. Ein Halo 6 befindet sich ja bereits in der Mache, wird sich auf der diesjährigen E3 aber zunächst noch nicht die Ehre geben.