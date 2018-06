Gestern kündigte Microsoft das neue Halo: Infinite an, doch plötzlich ist auch das betagte Halo 5: Guardians wieder in aller Munde. Kommt etwa nun doch noch eine PC-Version?

Halo-Fans im Netz staunten nicht schlecht, als auf der Webseite zu Halo 5: Guardians plötzlich auch das Windows-10-Logo neben dem der Xbox One erschien. Das Ganze wurde dann auch noch garniert mit den Worte "exclusively on" ... kommt also doch noch eine PC-Fassung?

Nachdem die Meldung via dem Gaming-Forum ResetEra die Runde machte, fand sich auch noch ein Microsoft-Sprecher, der die Story vermeintlich bestätigte, ehe 343 Industries in Person von Franchise Development Director Frank O'Connor doch noch für Klarheit sorgte: Nein, es gibt leider kein Halo 5 für den PC.

"Sorry Jungs, das ist ein Fehler", sagte O'Connor kurz und knapp und dementiert die vermeintliche Sensation. "Es ist nicht unmöglich, dass Halo 5 auf den PC kommen könnte", macht er den Fans noch Hoffnung, "aber gegenwärtig wird daran wirklich nicht gearbeitet."

Dabei hätte eine solche Ankündigung nur zu gut gepasst, schließlich erscheint das neue Halo: Infinite neben der Xbox One auch für den PC.