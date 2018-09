Ist Halo 5 bald nicht mehr nur auf der Xbox One spielbar? Ein Hinweis deutet an, dass es eine PC-Version geben wird.

Ein aktualisiertes Cover-Art von Halo 5: Guardians auf Amazon deutet darauf hin, dass eine PC-Version des eigentlich Xbox-One-exklusiven Shooters geplant sein könnte. Das Artwork selbst blieb unangetastet, lediglich ein Schriftzug wurde von "Only on Xbox" auf "Xbox Console Exklusive" geändert.

Bisherige Sipele, die Microsoft für Xbox Play Anywhere veröffentlicht hat, tragen alle dieselbe Beschreibung. Beispiele hierfür sind Sea of Thieves, State of Decay 2 und Ori and the Blind Forest. Die feine Unterscheidung macht klar, dass es sich um einen exklusiven Titel im Konsolenbereich handelt, allerdings nicht um ein allein auf Xbox spielbares Spiel. Halo 5, das bisher noch am PC gespielt werden kann, würde normalerweise kein solches Branding benötigen, was nur heißen kann, dass eine solche Version in Arbeit ist.

Der Xbox Store listet Halo 5 immer noch die Xbox One als einzige Plattform für den Titel, was jedoch noch durch ein Update geändert werden kann. Glaubt ihr, drei Jahre nach dem ursprünglichen Release ist so etwas noch möglich?