Im Jahr 2007 wurde Halo 3 ursprünglich für die Xbox 360 veröffentlicht, PC-Gamer kamen jedoch nie in den Genuss des Titels von Bungie. Nun gibt es aber neuen Grund zur Hoffnung.

Zwar fehlt von einer offiziellen PC-Ankündigung des Spiels weiter jede Spur, allerdings sorgt ein neues Event von Hardware-Hersteller AMD für Gesprächsstoff. In Südkorea stellte das Unternehmen zuletzt seine leistungsstarken R5-CPUs vor und zeigte dabei auch ein Highlight-Reel mit diversen Spielen, die von den neuen Prozessoren profitieren sollen. Mit dabei: Halo 3 samt Master Chief.

Weder Microsoft noch AMD haben sich seither offiziell zu Halo 3 für den PC geäußert. Allerdings wäre es schon sehr befremdlich anmutend, würde AMD ein Bild eines Spiels bei einer PC-bezogenen Präsentation zeigen, das gar nicht für den heimischen Rechenknecht erhältlich oder zumindest geplant ist.

Gibt es das Spiel also möglicherweise mit aufgebohrter Grafik und verbesserten Cutscnes als Halo 3: Anniversary auf dem PC? Immerhin feiert der Titel in Anbetracht der ursprünglichen Veröffentlichung in diesem Jahr ja sein 10-jähriges Jubiläum. Es gäbe sicherlich schlechtere Zeitpunkte, um eine solche Spielversion anzukündigen. Bis es soweit ist, solltet ihr das Thema aber wirklich strikt als Gerücht behandeln, über das wir euch im Übrigen natürlich auf dem Laufenden halten.