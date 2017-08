Half-Life 3 erscheint demnächst in etwas anderer Form. Da Valve Fans der Reihe seit Jahren auf dem Trockenen sitzen lässt, wollen andere die Dürre beenden. Diverse Indie-Entwickler werden auf einem Game Jam ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Half-Life 3 wird von Indie-Entwicklern in Angriff genommen. Marc Laidlaw, Autor der Geschichten von Half-Life und Half-Life 2 hatte kürzlich einige Handlungspunkte für eine Fortsetzung veröffentlicht. Jetzt meldete sich Indie-Entwicklerin Laura Michet zu Wort und rief einen Game Jam für Entwickler aus. Das Ziel ist bis zum Oktober 2017 mehrere Prototypen von Half-Life 3 zu entwickeln. Eine Beschränkung hinsichtlich des Genres oder Designs wird es nicht geben.

"Half-Life 3 wurde endlich losgelassen und ist da gelandet, wo es hingehört: Draußen in der Welt, bei uns. Half-Life 3 gehört der Fangemeinde. Also entwickeln wir es einfach selbst . Für den Game Jam gibt es nur eine Regel: Adaptiert Marc Laidlaws Handlungspunkte komplett oder teilweise in einer Art und Weise, die ihr für kreativ haltet.", erklärt Michet.

Bei einem Game Jam finden sich kleinere Gruppen bestehend aus Spieleentwicklern zusammen, die in kurzer Zeit eine auf dem Papier stehende Idee in ein spielbares Videospiel verwandeln. Diese Wettbewerbe haben in der Vergangenheit bereits Spiele wie Titan Souls, Superhot oder den Goat Simulator ans Licht gebracht. Wir sind gespannt, was die Indie-Teams mit dem Rohmaterial anstellen und freuen uns auf ihre Interpretationen von Half-Life 3.