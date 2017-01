Es gab mehrere Prototypen in diversen Genres

Eines der größten Mysterien der Spielebranche ist vermutlich das Schicksal des potentiellen Nachfolgers Half-Life 3. Einen solchen wünschen sich Fans der Franchise seit Jahren, doch so wirklich tut sich an dieser Front nichts. Offenbar gingen die Planungen für das Spiel dabei einst in die unterschiedlichsten Richtungen.

In einem neuen Podcast der Game Informer Show äußert sich der leitende Redakteur Andrew Reiner nun zur Thematik. Dieser arbeitete einst an einer Story zu Half-Life 3 und bekam von Entwicklern interessante Infos zugespielt. Die Game Informer gilt gemeinhin als eines der seriösesten Spielemagazine, so dass den Details durchaus Gewicht beizumessen ist.

So konnte der Entwickler gegenüber Reiner seiner Zeit gleich mehrere Prototypen für Half-Life 3 darlegen. Interessant dabei: Der neueste Teil der erfolgreichen Shooter-Franchise hätte nicht zwangsläufig wieder ein First-Person-Shooter werden müssen. Vielmehr hätten die Macher in die unterschiedlichsten Richtungen und Genres gedacht.

Es soll gleich mehrere kleinere Teams bestehend aus vier bis fünf Mitgliedern gegeben haben, die verschiedene Prototypen für Half-Life 3 ausgearbeitet hätten. Darunter hätte sich sogar ein Vorschlag für ein Echtzeit-Strategiespiel befunden, ebenso einer für ein neuartiges Action-Adventure, bei dem echte Darsteller zum Einsatz gekommen wären. Allerdings seien die Planungen für einen neuen Teil der Reihe "nie wirklich vom Fleck" gekommen.

Das hätten auch andere Entwickler von Valve ausgesagt, die zur Thematik im Übrigen überhaupt nichts weiter sagen wollten. Bei seinen Recherchen sei er ansonsten auch "von Sackgasse zu Sackgasse" gelangt, obwohl er zwischen zehn und fünfzehn Interview-Anfragen an Mitarbeiter stellte.

Fast zehn Jahre nach dem Release von Half-Life 2: Episode Two ist das weitere Schicksal der einst so erfolgreichen Franchise daher weiter ungewiss. Ob es jemals ein Half-Life 2: Episode Three oder Half-Life 3 geben wird, ist unklar.