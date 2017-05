Auf ein neues Half-Life wartet die Spielergemeinschaft schon lange. Eine aktuell bei Steam Greenlight in Abstimmung befindliche Mod könnte zumindest das Spielerlebnis von Half-Life 2 verändern.

Half-Life 2 gehört zu den wahrscheinlich beliebtesten und bekanntesten Spielen aller Zeiten. Eine Fortsetzung der Ego-Shooter-Reihe von Valve wird von zahlreichen Spielern herbei gesehnt. Auch wenn ein dritte Teil nicht absehbar ist, scheint es für Anhänger von Gordon Freeman durch eine Mod zumindest bald einen Grund zu geben, erneut in Half-Life 2 abzutauchen. Die aktuell bei Steam Greenlight zur Veröffentlichungs-Abstimmung stehende Fan-Anpassung des Shooters, setzt Half-Life 2 für die Virtual Reality um.

Die Macher der Mod versprechen den Support von modernen VR-Headsets und Motion-Controller-Unterstützung. Außerdem sollen Effekte, Texturen, Modelle und Karten angepasst werden. Eine für VR ausgelegte in 3D gehaltene Benutzeroberfläche und realistische Waffen-Interaktionen sind ebenfalls geplant. So soll etwa zum entfernen einer Patronenhülse, das Schräghalten eines Revolvers notwendig sein.

Die Half-Life 2 VR-Mod soll komplett kostenlos angeboten werden. Zum Spielen werden neben Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen Half-Life 2: Episode One und Half-Life 2: Episode Two benötigt. Als Grund für die Steam-Greenlight-Abstimmung über die Mod, geben die Entwickler eine dadurch mögliche einfache Installation an. Einige der Beteiligten an Half Life 2: VR, arbeiteten bereits vor einigen Jahren an einer Half-Life-VR-Mod. Diese ist allerdings nur mit veralteten Occulus Rift-Headsets kompatibel und wurde nie an modernere Technologie angepasst.

Wenn ihr euch für die Mod interessiert und sie unterstützen möchtet, könnt ihr bei Steam Greenlight für Half-Life 2: VR abstimmen.