Normalerweise kennt man es genau andersrum. Modder versuchen, ihre Lieblingsspiele durch Grafik-Mods hübscher, realistischer oder einfach besser zu machen. Das Team hinter dem Projekt Half-Life 2: Classic geht genau den entgegengesetzten Weg. Statt Half-Life 2 hübscher zu machen, machen sie es einfach hässlicher.

Genau genommen haben sie Half-Life 2 in der Grafik-Engine des Original Half-Life, der Gold Src, einer modifizierten Quake Engine, nachgebaut. Das Team denkt aktuell noch darüber nach, ob es noch hochauflösende Modelle nachliefert. Das käme aber darauf an, was die Community haben will. Eine erste Demo der Mod gibt es bereits auf ModDB herunterzuladen. Auch ein erster kleiner Trailer wurde veröffentlicht, den ihr euch am Ende dieser News ansehen könnt.

Werdet ihr euch Half-Life 2 in schlechter Grafik noch einmal ansehen oder haltet ihr solche Mods für sinnlos?