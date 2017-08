Half-Life 2: Episode 3 wird wohl nicht mehr erscheinen. Zumindest wurde nun verraten, wie die Story weitergegangen wäre.

Vergangenes Jahr hatte Marc Laidlaw sich von Valve getrennt. Zuvor war er 18 Jahre als Autor vor den Entwickler tätig und für die Handlung von Half-Life verantwortlich. Mit Half-Life 3 rechnet ja niemand mehr ernsthaft, aber zumindest die abschließende dritte zu Episode zu Half-Life 2 war geplant. Ob sie noch erscheint, ist unklar, nun da Laidlaw allerdings die Handlung verraten hat, sinken die Chancen noch weiter. In einem Brief hat verriet er, wie Half-Life 2: Episode 3 die Geschichte hätte fortführen und schließlich beenden sollen.

Jener Brief wurde von einer Person namens "Gertie Fremont" verfasst, die von ihren Erlebnissen auf dem Schiff "Hyperborea" erzählt. Tauscht man die Namen gegen Gordon Freeman und Borealis aus, ergibt der Brief weit mehr Sinn. Laidlaws Webseite ist wegen des enormen Ansturms nicht erreichbar. Das Interesse an den Spielen ist also nach wie vor ungebrochen.

Der gesamte Brief ist natürlich sehr ausführlich, daher haben wir für euch hier die Kurzfassung:

Gordon Freeman und Alyx reisen in die Antarktis, um die versunkene Borealis zu finden. Das Schiff stammt aus der Hand des Portal-Unternehmens Aperture Science und beinhaltet die bekannte Teleportations-Technologie. Nachdem die beiden angekommen sind, stellen sie fest, dass die Combine eine riesige Basis um das Wrack herum errichtet haben. Gordon und Alyx beschließen, dass die Borealis zerstört werden muss, indem sie sie in den Nexus der Combine-Basis steuern. Vor der Umsetzung des Plans, wird Alyx allerdings vom G-Man konfrontiert und die beiden verschwinden. Gordon zerstört das Schiff daraufhin auf eigene Faust und wird von den Vortigaunts mithilfe eines Portals gerettet. Er erwacht an einem Strand und verfasst dort den Brief. Er endet mit dem Eintrag „Das ist meine finale Episode“.