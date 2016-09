H1Z1: King of the Kill

Am 20. September sollte H1Z1: King of the Kill heranschleichen, doch nur wenige Stunden vor dem Start verschob sich die Zombie-Seuche. Stattdessen soll, immerhin, ein großes Update aufgespielt werden.

Eigentlich sollte H1Z1: King of the Kill noch im September Steams Early-Access-Phase verlassen. Im Community-Hub teilten die Entwickler von Daybreak Games nun aber mit, dass ihr Kind etwas später aus dem Trockendock laufen wird: Die für den 20. September geplante finale Version wurde verschoben, für die Vollendung würden die Entwickler noch zusätzliche Zeit benötigen - wie lang, teilte man aber noch nicht mit.

Trotz der Verschiebung will das Team morgen ein umfangreiches Update auf die Steam-Server klatschen, das eine neue Benutzeroberfläche beinhaltet, die Integration von Twitch.tv sowie eine überarbeitete Arena. Auf dem Testserver kann das Update bereits beäugt werden, in ein paar Stunden dürfte es dann auch für die Live-Version folgen.