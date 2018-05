PS4-Spieler kommen weiter in Scharen!

H1Z1 ist der nächste Battle-Royale-Titel, der derzeit auf einer Konsole für Furore sorgt. Auf der PS4 ist das Spiel von Daybreak Game Company weiter äußerst erfolgreich unterwegs.

Wir berichteten ja bereits, dass H1Z1 in der vergangenen Woche auf der PlayStation 4 einen absoluten Start nach Maß hingelegt hat. In der offenen Beta-Testphase des neuesten Battle-Royale-Ablegers fanden sich binnen der erste 24 Stunden bereits 1,5 Millionen Spieler ein.

Die Erfolgsgeschichte des Titels ging aber auch anschließend weiter und ein Abbremsen des Wachstums ist bis auf Weiteres noch nicht festzustellen. Wie die Macher von Daybreak Game Company nun nämlich bekannt gegeben haben, stieg diese Teilnehmerzahl an der Beta in den ersten drei Tagen seit dem Launch noch auf über 4,5 Millionen PS4-Spieler an.

Um das gebührend zu feiern, spendieren die Macher allen Gamern in ihrem Ingame-Inventar die Barbed Hellfire 4-6 als zusätzliche Waffe. Ob und inwieweit H1Z1 dem PS4-Genre-Primus Fortnite dauerhaft Konkurrenz machen kann, bleibt abzuwarten. Auch der kommerzielle Erfolg lässt sich noch nicht absehen, das verwendete Free-to-Play-Modell funktioniert aber prinzipiell ja auch in Fortnite sehr gut.