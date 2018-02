Der einstige, selbsternannte König der Battle-Royale-Shooter H1Z1 befindet sich im Sinkflug. So viele Spieler hat der Titel mittlerweile verloren.

Erinnert ihr euch noch an den Titel H1Z1? Das Spiel der Gamebreak Day Company galt einmal als ganz heißer Anwärter auf den Thron der Battle-Royale-Spiele. Von diesen Ambitionen ist heute nicht mehr viel übrig geblieben. Wie die Seite Githyp aufzeigt, erreicht der Titel heute kaum noch Spieler, die Spielerzahlen auf Steam sind im dramatischen Sinkflug.

Dabei sah es bis Mitte des Jahres 2017 gar nicht so schlecht aus für den Battle-Royale-Shooter. Noch im Juli 2017 spielten rund 150.000 Menschen auf Steam den Shooter. Doch dann begann der Absturz. Innerhalb eines halben Jahres sanken die Spielerzahlen um ganze 91 %. Nur noch selten spielen 10.000 Nutzer das Spiel. Diesen Monat erreichte es einmal einen Höchststand von rund 14.000 Spielern.

Doch woran liegt der Niedergang des einsteigen Thronanwärters? Klar, die beiden großen Battle-Royale-Spiele PlayerUnknown’s Battlegrounds und Fortnite mit ihrem immensen Erfolg tragen einen gehören Teil dazu bei. Die meisten Spieler von H1Z1 werden zu den beiden Titeln abgewandert sein. Ob H1Z1 noch einmal die Kurve kriegen kann, ist fraglich.

