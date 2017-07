H1Z1: King of the Kill

Entwickler Daybreak startet rund um das kompetitive H1Z1: King of the Kill seine neue Turnierreihe, die Elite Series. Am Wochenende fällt der Startschuss.

Auf der DreamHack in Atlanta wird es die ersten zwei Turniere in H1Z1: King of the Kill im Rahmen der Elite Series geben. Alleine oder in Fünfer-Teams treten dabei die besten Spieler im Wettkampf an, um sich insgesamt 250.000 US-Dollar Preisgeld zu sichern.

Die Turniere markieren den Einstieg in die internationale Wettkampfreihe namens Elite Series zum Titel. Diese werden live vom Show Floor der DreamHack Atlanta übertragen. Im Team-Wettbewerb treten jeweils 24 Mannschaften bestehend aus fünf Spielern an, darunter auch bekannte Teams wie Echo Fox, Team Kaliber, Panda Gaming, Noble, Epsilon und SoaR Gaming. Später geht es dann in den Finals mit weiteren Teams um 150.000 Dollar.

Im Solo-Wettbewerb geht es zunächst mit 120 Spielern los, die sich einen Platz in den Finals ergattern müssen. Die 40 besten Spieler werden dann gemeinsam mit den 20 Spielern aus der Vorauswahl um ein Preisgeld von 100.000 Dollar kämpfen. Das Turnier läuft insgesamt vom 21. bis zum 23. Juli und wird auch über den offiziellen Twitch-Kanal live ausgestrahlt.