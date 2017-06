Entwickler Daybreak Games hat zum Monatsabschluss nun das umfassende Juni-Update zu H1Z1: King of the Kill veröffentlicht.

In einem neuen Update wird der Team-Score ebenso in den Zombie-Titel integriert, wie verbesserte Spielmechaniken und drei neue Points of Interest. Auch das Fahrzeug-Handling wurde im Patch optimiert. Die Änderungen werde im unten folgenden Entwicklervideo auch ausführlicher von den Machern vorgestellt.

Die wichtigsten Neuerungen des Juni-Updates im Überblick: