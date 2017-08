H1Z1: King of the Kill

H1Z1: King of the Kill hat zahlreiche Änderungen und einige Neuerungen erhalten. Das neueste Update enthält beispielsweise zusätzliche Waffen und Modi.

Die Entwickler von Daybreak Games haben das größte Update des Jahres für H1Z1: King of the Kill veröffentlicht. Um das Gameplay noch rasanter und actionreicher zu gestalten, wurde das Kampfsystem überarbeitet. So wurden alle Waffen verändert, was dazu führt, dass jedes Gewehr und jede Pistole einen eigenen Spielstil verlangt. Auch eine neue Waffe hat es in das Spiel geschafft. Die Hellfire 4-6 Submachine Gun feuert schnell und ist auf kurzer Distanz sehr effektiv.

Hinsichtlich der Navigation wurde am Kompass gearbeitet und die Möglichkeit Wegpunktmarker zu setzen hinzugefügt. Ebenfalls bietet die dynamische Kamera jetzt einen besseren Überblick für die Spieler. Schließlich könnt ihr ab sofort auch Weapon Roulette, einen neuer Skirmish Modus, spielen. Gestartet wird mit einer zufälligen Waffe, die unendlich viel Munition enthält. Auch in Zukunft möchten die Entwickler ihrer Vision näherkommen und weitere Optimierungen vornehmen.