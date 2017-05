GWENT: The Witcher Card Game

CD Project Red hat den Start-Termin für die Open Beta von GWENT: The Witcher Card Game bekanntgegeben. Der Beginn ist aber auch eine schlechte Nachricht für alle bereits aktiven Spieler.

CD Project RED gab heute den Start-Termin für die Open Beta des Trading-Card-Games GWENT: The Witcher Card Game bekanntgegeben. Demnach fällt der Startschuss bereits am 24. Mai. Zu dem Zeitpunkt bekommen auch PlayStation-4-Spieler erstmals Zugang zum heiß ersehnten Kartenspiel.

Für den Entwickler ist der Start der offenen Beta-Phase der nächste Schritt in der Entwicklung ihres Spiels. Zudem wurde angekündigt, dass damit alle Fortschritte für Spieler, die bereits an vorherigen Alpha- und Beta-Tests teilgenommen haben, zurückgesetzt werden. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Spieler die gleichen Startbedingungen haben. Als Wiedergutmachung erhalten aber alle, die vorher Zeit in GWENT investiert haben, sogenannte Kartenfässer und diverse Ingame-Belohnungen.

Der Übergang zwischen der geschlossenen und der offenen Beta-Phase bringt zudem eine technische Änderung mit sich. Dafür müssen die Server in der Zeit vom 22. bis zum Start am 24. Mai offline genommen werden, um Wartungsarbeiten durchzuführen.

Außerdem startet heute Abend um 21 Uhr ein Live-Stream bezüglich der offenen Beta zum Kartenspiel. Dort will der Entwickler ausführlich erklären, was für Veränderungen kommen und welche Neuheiten ihr erwarten dürft. Den Stream könnt ihr am Ende dieser News verfolgen.

Wenn ihr wissen wollt, ob der Titel etwas für euch ist, empfehlen wir euch dringend unsere Preview zu GWENT: The Witcher Card Game.