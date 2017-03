Fans von The Witcher und Inhaber einer PlayStation 4 dürfen sich freuen: Am kommenden Wochenende können alle Interessierten das kommende Sammelkartenspiel Gwent kostenfrei ausprobieren.

Wie CD Projekt RED in einer Pressemitteilung bestätigt, wird an diesem Wochenende ein Technik-Test des kommenden Sammelkartenspiels Gwent: The Witcher Card Game auf der PlayStation 4 stattfinden. Die PS4-Beta beginnt am Freitag, den 31. März 2017, um 19:00 Uhr und dauert dann bis Montag um 09:00 Uhr unserer Zeit an.

Wer am Technik-Test teilnehmen möchte, kann dies ohne Zugangsbeschränkungen kostenfrei tun. Der entsprechende Client muss lediglich via PlayStation Store heruntergeladen werden. Alle weiteren Einzelheiten zum Technik-Test klären die offiziellen FAQ, die ihr hier auf der Webseite zum Spiel findet. Insbesondere ist ein PS-Plus-Abonnement für die Teilnahme nicht erforderlich.