Wer in diesem Jahr die gamescom in Köln besucht und ein Faible für Gwent: The Witcher Card Game hat, den erwartet auch ein offizielles Turnier, bei dem sich ein stattliches Preisgeld abstauben lässt.

CD Projekt RED hat in einer Pressemail heute ein offizielles Turnier in Gwent: The Witcher Card Game für die diesjährige gamescom in Köln angekündigt. Es wird sich um ein zweitägiges Turnier handeln, das am 25. sowie 26. August 2017 ausgetragen wird. Austragungsort ist der Stand zum Spiel in Halle 8, B021.

Anmeldungen für das Turnier sind auf dieser Webseite möglich; dort findet ihr im Übrigen auch weitere Infos zum Verlauf. Insgesamt werden am Ende acht Spieler um ein Preisgeld von insgesamt 25.000 Dollar antreten. Sieben Spieler werden die Top-Spieler sein, die sich für das Turnier registriert haben; Stichtag im Ranking ist der 01. August um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Der achte Spieler wird im Rahmen eines Wild Card Qualifiers am 24. August 2017 am Messestand ausgespielt.

Neben dem Turnier wird man zu Gwent am Messestand auch neue Inhalte im Rahmen der gamescom vorstellen.