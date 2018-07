Gwent: The Witcher Card Game

Ein riesiges Update für Gwent befindet sich im Anmarsch. Bereits im Oktober sollen zahlreiche Neuerungen und Veränderungen den Weg in das Spiel finden.

Noch in diesem Jahr erscheint ein großes Update für Gwent: The Witcher Card Game von CD Projekt Red. Pawel Burza, Community Specialist vom polnischen Entwicklerteam, hat jetzt einige Details bekanntgegeben. Homecoming wird das größte Update für das digitale Kartenspiel sein und eine komplette Überarbeitung des Titels beinhalten.

Den Anfang macht die Benutzeroberfläche, die deutlichen Überarbeitung unterzogen werden soll. Außerdem wird auch der Mulligan-Bildschirm verändert werden. Spieler können ebenfalls Erfolge im Spiel erlangen und dadurch Belohnungen freischalten. Die Anzahl an Karten jeder Fraktion soll schließlich gleich sein und auch eine komplett neue Fraktion mit frischen Features wird den Weg in das Spiel finden. Zu guter Letzt wurde noch erwähnt, dass die Anführer in Gwent vielseitiger werden sollen und ein Prestige-System eingeführt wird, welches für Spieler mit dem Level 100 zugänglich ist.

Ein genaues Datum für die Veröffentlichung vom Homecoming-Update gibt es noch nicht. Anvisiert wird allerdings der Oktober 2018. Auch der zuvor angekündigte Story-Modus Thronebreaker wird mit dem Update seinen Weg in das Spiel finden. Gwent: The Witcher Card Game ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.